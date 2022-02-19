«Горжусь партнерами по команде!» Кудряшов прокомментировал победу «Антальяспора» над «Малатьяспором»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов прокомментировал победу над «Йени Малатьяспором» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Турции.

«Так горжусь своими партнерами по команде! Спасибо за поддержку всем болельщикам!» — написал Кудряшов в Instagram.

После 26 туров чемпионата Турции «Антальяспор» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин принял участие в 22 встречах за «Антальяспор» и забил один мяч. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.