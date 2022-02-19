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Сегодня, 23:05

«Горжусь партнерами по команде!» Кудряшов прокомментировал победу «Антальяспора» над «Малатьяспором»

Кудряшов прокомментировал победу «Антальяспора» над «Малатьяспором»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов прокомментировал победу над «Йени Малатьяспором» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Турции.

«Так горжусь своими партнерами по команде! Спасибо за поддержку всем болельщикам!» — написал Кудряшов в Instagram.

После 26 туров чемпионата Турции «Антальяспор» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин принял участие в 22 встречах за «Антальяспор» и забил один мяч. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
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Торино 1
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29%

1.65

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Федор Кудряшов
Футбол
ФК Антальяспор
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