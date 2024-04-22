Фанат бросил нож в игрока «Атлетико» Сеппелини во время матча в Колумбии

Во время матча 18-го тура чемпионата Колумбии неизвестный бросил нож с трибуны в полузащитника «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини, сообщает Marca.

Команда Сеппелини 22 апреля играла против «Индепендьенте Медельин» (2:2). В добавленное ко второму тайму время мужчина с трибуны бросил нож в футболиста, когда тот собирался выполнять угловой удар. Предмет попал игроку в голову, и ему потребовалась медицинская помощь. После паузы матч был доигран с согласия участников встречи.

Сам Сеппелини после окончания игры заявил, что у него было небольшое кровотечение, но рану не пришлось зашивать.

По информации источника, болельщики «Индепендьенте Медельин» отмечали, что футболист неоднократно провоцировал их по ходу матча.