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Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «К Кокорину особые требования. Это наша звезда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением об игре российского форварда Александра Кокорина.

«Все знают, чего ждать от Кокорина. К нему особые требования. Это наша звезда. Топ-футболист. Но и живой человек с эмоциями, который должен быть физически и ментально готов. В прошлом году это было. В этом году где-то травмы. Саша должен подтянуться на поле. Мы прекрасно это понимаем. Цифры по зарплате я не хочу знать. Если я их знаю, то подсознательно это будет играть роль. Мне важно их выступление на поле», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 33-летний Кокорин принял участие в 30 матчах «Ариса» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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