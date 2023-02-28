Роналду не участвовал в голосовании The Best — его заменил Пепе

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не участвовал в голосовании The Best.

Форвард отсутствует в списках голосовавших в номинацииях. В качестве капитана сборной его заменил защитник Пепе.

В номинации «Лучший игрок года» защитник «Порту» поставил на первое место Килиана Мбаппе, на второе — Луку Модрича, на третье — Карима Бензема.

Лучшим игроком года по версии ФИФА стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, набрав 52 очка. Мбаппе занял второе место с 44 очками. Бензема — третий (34 очка).