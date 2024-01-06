«Локомотив» предложил 2 миллиона евро за защитника «Маккаби» из Хайфы Сека

«Локомотив» хочет приобрести защитника «Маккаби» из Хайфы Абдулайе Сека, сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, московская команда предложила израильскому клубу два миллиона евро за трансфер 31-летнего сенегальского футболиста.

В текущем сезоне Сек провел 25 матчей за «Маккаби» во всех турнирах, отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с командой из Хайфы рассчитан до лета 2026 года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники набрали 31 очко за 18 туров.