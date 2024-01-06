Агент Миливоевича рассказал, что футболист не приедет в Россию этой зимой

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Аль-Ахли» Луки Миливоевича, рассказал, что футболист сейчас не рассматривает переход в клуб РПЛ.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Динамо».

«Я не думаю, что Лука может оказаться в российском клубе этой зимой. Он не рассматривает такой вариант», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом сезоне 32-летний Миливоевич провел за «Аль-Ахли» 14 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи. Он выступает за клуб из ОАЭ с августа 2023 года. До этого полузащитник был игроком «Кристал Пэлас».