Футболист Делор потерял сознание во время матча в финале Кубка звезд в Катаре

Нападающий «Умм-Салаль» Анди Делор потерял сознание во время матча против «Аль-Араби» в финале Кубка звезд в Катаре (4:4, по пенальти — 3:1).

32-летний игрок забил гол на 6-й минуте встречи, а через 10 минут упал на газон и забился в конвульсиях. Ему была оказана первая помощь. Во втором тайме Делор присутствовал возле скамейки запасных своей команды.

Форвард перешел в «Умм-Салаль» летом 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах в высшей лиге Катара, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

Ранее футболист выступал за «Нант», «Ниццу», «Монпелье», «Тулузу» и другие команды.