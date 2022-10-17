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Сегодня, 16:35

Кокорин рассказал, как искал себе новый клуб через соцсети

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как искал себе новый клуб через соцсети. Он также признался, что не хотел возвращаться в России.

«Я мог где угодно оказаться в России. Я первый раз обратился к «Фиорентине», когда уже начали вопросы не по заявке, вот эти непонятные истории. Я сам пришел, говорю: «У меня есть вариант, я хочу уйти». И все. И если бы я раньше рассматривал, я мог бы и раньше в России оказаться, но я не хотел в Россию возвращаться. Я понял, что я хочу остаться в том городе, где у меня будут лучшие условия жизни. Важной и школа была для ребенка, и все факторы, которые сходились. Я понимал что это аренда на год. Если учитывать, где я хочу провести аренду на год, то я выбрал Кипр. Турция еще была, Венгрия была, но знаешь, это варианты... Честно, я сам нашел через Instagram* (соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Там появились старые знакомые, я им написал: «Где вы находитесь? Какой там вариант? Я хочу быстро уехать, сменить обстановку и все», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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