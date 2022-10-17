Кокорин рассказал о планах после завершения карьеры

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. 31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».

«У всех всегда такой стереотип, что спортивная часть карьеры — это как работа. Я не могу ее назвать работой, опираясь на все, что было раньше. Это любимое дело, хобби и спасибо господу, что я провел и провожу это время в любимом деле. Это часть моей жизни. Когда понимаешь, что карьера закончилась, то иди и занимайся чем тебе нравится. У меня есть к этому возможность. Я об этом особо не думаю. Когда я закончу, я чуть отдохну, пойму, что все, футбола нет. После этого я либо пойду куда-то учиться, либо начну чем-то заниматься», — рассказал Кокорин.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.