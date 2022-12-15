Глава «Аль-Насра» — о переходе Роналду: «Кто это? Не знаю»

Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар высказался о форварде Криштиану Роналду.

Как сообщает Twitter-аккаунт Football_ll55, журналист поинтересовался у руководителя, когда 37-летний португалец заключит контракт с командой из Эр-Рияда.

— Где же Роналду?

— Кто такой Роналду?

— Вы не знаете Роналду?

— Нет, не знаю, — сказал Аль-Муаммар.

Ранее главный тренер «Аль-Насра» заявил, что был бы рад тренировать Роналду.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летний форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.