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13 декабря, 21:42

Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия заявил, что хотел бы тренировать Роналду

Алина Савинова
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что был бы рад тренировать нападающего Криштиану Роналду.

«Думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую великую звезду, как Криштиану, и уже в ноябре 2021 года я был очень близок к переходу в «Юнайтед». Они выбрали Ральфа Рангника, но я дважды встречался с Джоном Мерто и Дарреном Флетчером [футбольным директором и техническим директором «МЮ» соответственно].

Я был близок к тому, чтобы тренировать этот клуб, и был очень мотивирован. Кто бы не был мотивирован тренировать «Юнайтед»? Любой тренер. Простой интерес «Юнайтед» позволил мне быть уверенным в своих амбициях в будущем. Я всегда думал, что великими игроками легче всего управлять, потому что они очень умны, я убедился в этом на примере с Франческо Тотти в «Роме», — приводит Daily Mail слова Гарсии.

Ранее сообщалось, что у Роналду была возможность перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, однако футболист отказался от этого предложения, так как ищет клуб в Европе.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11533357/Al-Nassr-boss-Rudi-Garcia-insists-coach-DELIGHTED-train-Cristiano-Ronaldo.html

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