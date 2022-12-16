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Сегодня, 10:56

Президент «Аль-Насра»: «Желаю Роналду всего наилучшего при любом его решении»

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Президент саудовского «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар сообщил, что клуб не вел переговоров с нападающим Криштиану Роналду.

«Криштиану был занят выступлением на чемпионате мира в последние недели. Я не ожидал, что он будет вести переговоры с кем-либо в этот период. Роналду я желаю всего наилучшего при любом его решении», — приводит SSC Sports слова Аль-Муаммара.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летний форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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