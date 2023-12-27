Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:10

Канчельскис — о назначении Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»: «Желаю ему не опозориться как в своем шоу»

Канчельскис оценил назначение Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Поздравляю Слуцкого с этим назначением. Желаю ему не опозориться так же, как в своем шоу, а до этого в «Рубине». Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру. В Англии у него не получилось, надеюсь он сделал выводы. От любого российского тренера за границей сейчас многое зависит. Слуцкий представляет там нашу страну. Ему надо показать, что наших тренеров можно приглашать работать зарубеж», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 30 туров «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
1
1
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Слуцкий в Китае: тренер возглавил «Шанхай Шэньхуа»
Губерниев: «Верю, что через пару лет Слуцкий сможет вернуться в Россию. Ему надо вспомнить, что он неплохой тренер»
Непомнящий: «Поехать в Китай — не значит завершить карьеру. Уверен, у Слуцкого были предложения в России»
В «Шанхай Шэньхуа» рассказали об ожиданиях от работы Слуцкого
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
«Шанхай Шэньхуа» остался без тренера. Скоро назначат Слуцкого?
Слуцкому поможет бывший британский моряк? В «Шанхай Шэньхуа» позвали врача сборной Англии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Верю, что через пару лет Слуцкий сможет вернуться в Россию. Ему надо вспомнить, что он неплохой тренер»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости