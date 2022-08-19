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Сегодня, 12:07

Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в «Адана Демирспор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор».

Нападающий Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в турецком клуба «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба новой команды россиянина.

18 августа 33-летний российский форвард заключил контракт с турецким клубом. Соглашение было подписано по схеме «1+1».

Летом нападающий покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России. Также он трижды становился победителем Кубка страны и четыре раза — Суперкубка.

Футболист занимает первое место в списке бомбардиров в истории страны (148 голов).

20.08.2022 | Динамо — Спартак

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Динамо (Москва)
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