Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в «Адана Демирспор»

Нападающий Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в турецком клуба «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба новой команды россиянина.

18 августа 33-летний российский форвард заключил контракт с турецким клубом. Соглашение было подписано по схеме «1+1».

Летом нападающий покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России. Также он трижды становился победителем Кубка страны и четыре раза — Суперкубка.

Футболист занимает первое место в списке бомбардиров в истории страны (148 голов).

20.08.2022 | Динамо — Спартак