Заслуженный артист России Селин: «Дзюба играть в Россию уже не вернется»
Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
— Дзюба все-таки нашел клуб, где удовлетворили его финансовые требования. Наверное, не стоит его жалеть.
— Я жалею его как затравленного человека, хотя не думаю, что он затравлен. Дзюба — наглый в хорошем смысле, самостоятельный.
— Чего бы вы ему прежде всего пожелали в Турции?
— Во-первых, выучить турецкий язык. Я неделю назад был в Турции. Он очень сложный. В футбольном плане — побольше забивать.
— Доказать, что его рано списали в «Зените»?
— Думаю, что рано списали. Он еще один-два сезона мог бы приносить пользу.
— Как вы думаете, Дзюба еще вернется в Россию, может, даже в «Зенит»?
— А какой у него возраст?
— 22 августа исполнится 34 года.
— Нет, все. Не вернется уже. Есть такое выражение: «В Париже скандал равносилен успеху». Артем своим скандальным поведением добился успеха. И еще игрой. Поверьте, о нем будут еще очень долго помнить. Что в нем есть харизма — это однозначно. Если был бы никакой человек и футболист, мы бы о нем не говорили, — цитирует Селина «РБ Спорт».