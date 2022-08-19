Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:30

Заслуженный артист России Селин: «Дзюба играть в Россию уже не вернется»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

— Дзюба все-таки нашел клуб, где удовлетворили его финансовые требования. Наверное, не стоит его жалеть.

— Я жалею его как затравленного человека, хотя не думаю, что он затравлен. Дзюба — наглый в хорошем смысле, самостоятельный.

— Чего бы вы ему прежде всего пожелали в Турции?

— Во-первых, выучить турецкий язык. Я неделю назад был в Турции. Он очень сложный. В футбольном плане — побольше забивать.

— Доказать, что его рано списали в «Зените»?

— Думаю, что рано списали. Он еще один-два сезона мог бы приносить пользу.

— Как вы думаете, Дзюба еще вернется в Россию, может, даже в «Зенит»?

— А какой у него возраст?

— 22 августа исполнится 34 года.

— Нет, все. Не вернется уже. Есть такое выражение: «В Париже скандал равносилен успеху». Артем своим скандальным поведением добился успеха. И еще игрой. Поверьте, о нем будут еще очень долго помнить. Что в нем есть харизма — это однозначно. Если был бы никакой человек и футболист, мы бы о нем не говорили, — цитирует Селина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-selin-dzyubu-zhe-gnobili-zhaleyu-ego-kak-zatravlennogo-cheloveka/
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
1
7
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если каждый день ходить пешком по лестнице
Оставьте украинские костюмы за рингом. Все что нужно знать о бое Александр Усик — Энтони Джошуа 2, кроме политики
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: контракт с «Адана Демирспор»
Лещенко: «Переезд Дзюбы в Турцию — демонстрация обиды на то, как с ним обошелся «Зенит»
Колыванов пожелал Дзюбе покорить сердца турецких болельщиков
Каррера считает, что Балотелли не будет негативно влиять на Дзюбу
Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в «Адана Демирспор»
Карпин одобрил переход Дзюбы в клуб из чемпионата Турции
Мартынович о Дзюбе: «Мне по игре нравятся нападающие другого плана. Более техничные. Как Федя Смолов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин одобрил переход Дзюбы в клуб из чемпионата Турции

Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в «Адана Демирспор»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости