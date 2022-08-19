Заслуженный артист России Селин: «Дзюба играть в Россию уже не вернется»

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

— Дзюба все-таки нашел клуб, где удовлетворили его финансовые требования. Наверное, не стоит его жалеть.

— Я жалею его как затравленного человека, хотя не думаю, что он затравлен. Дзюба — наглый в хорошем смысле, самостоятельный.

— Чего бы вы ему прежде всего пожелали в Турции?

— Во-первых, выучить турецкий язык. Я неделю назад был в Турции. Он очень сложный. В футбольном плане — побольше забивать.

— Доказать, что его рано списали в «Зените»?

— Думаю, что рано списали. Он еще один-два сезона мог бы приносить пользу.

— Как вы думаете, Дзюба еще вернется в Россию, может, даже в «Зенит»?

— А какой у него возраст?

— 22 августа исполнится 34 года.

— Нет, все. Не вернется уже. Есть такое выражение: «В Париже скандал равносилен успеху». Артем своим скандальным поведением добился успеха. И еще игрой. Поверьте, о нем будут еще очень долго помнить. Что в нем есть харизма — это однозначно. Если был бы никакой человек и футболист, мы бы о нем не говорили, — цитирует Селина «РБ Спорт».