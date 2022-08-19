Колыванов пожелал Дзюбе покорить сердца турецких болельщиков

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Дзюба — очень качественный футболист, который в свои 33 года может любой команде помочь, и Турция не исключение. Он всегда остается фигурой на поле, через него можно играть, он забивает, завершает. В нашем чемпионате он очень здорово играл. И он работает на команду, даже в сложной ситуации можно играть на него.

Молодец, что продолжает карьеру, дай бог, чтобы в Турции он покорил сердца болельщиков и чтобы все у него получилось», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Дзюба 18 августа подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».