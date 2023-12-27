Семин: «Слуцкий принял правильное решение, он соскучился по футболу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«В Китае у нас хорошо работали Борис Игнатьев и Валерий Непомнящий. У них был хороший успех. Думаю, у Слуцкого эта работа тоже будет успешной. Он опытный человек. В его карьере были большие победы и большие поражения. Без этого не бывает тренеров. Он точно соскучился по футболу и принял правильное решение. Мне кажется, мы увидим хорошую работу с его стороны», — сказал Семин «СЭ».

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.