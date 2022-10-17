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Сегодня, 17:50

Александр Кокорин рассказал про свой родной город Валуйки

Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал про свой родной город Валуйки. Он также признался, что ему тяжело сейчас говорить на тему событий, происходящих в России.

«В Валуйках у меня куча знакомых, друзей, родственников и людей, с которыми я рос. Кто-то пробовал со мной в Москве работать, но потом обратно вернулся. Сейчас там все боятся, уезжают из-за последних событий. Кто-то просто смирился и ждет, что будет дальше. Недавно в место, где моя мама работала, прилетело, взорвалось все. На самом деле, мне тяжело рассуждать про все это, потому что я там давно не был.

На эту тему не хочу разговаривать, потому что я один из тех, кто столкнулся, по моему мнению, с судебной системой. Я что-то там видел и понимаю. У меня, конечно, есть свое мнение на это все, но самое главное, надо понимать, что происходит на самом деле и не жить догадками. И что бы говорить что-то, надо знать правду, а я ее не знаю», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

 

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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