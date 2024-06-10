Ямайка победила Доминикану благодаря дублю Николсона

Сборная Ямайки обыграла Доминикану в матче второго этапа отборочного турнира чемпионата мира Северной и Центральной Америки — 3:2.

У ямайской команды дубль оформил Шамар Николсон, который на данный момент выступает за «Клермон» на правах аренды из «Спартака». 27-летний футболист забил с игры на 30-й минуте и реализовал пенальти на 79-й. Еще один гол сборной Ямайки забил Кахим Диксон.

За Доминикану забитыми мячами отметились Джавид Джордж и Трой Жюль.

На данный момент Ямайка занимает второе место в группе Е с 6 очками после двух игр. Доминикана располагается на последней строчке (0).