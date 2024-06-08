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8 июня, 23:52

В Швеции устроили чествование Ибрагимовичу после поражения от Сербии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

После матча сборной Швеции против Сербии (0:3) на стадионе состоялась церемония чествования экс-форварда национальной команды Златана Ибрагимовича.

Игра проходила на «Френдс Арене» в Стокгольме. После завершения матча Ибрагимович вышел на поле, где ему подарили футболку с номером «122» в честь количества сыгранных матчей за сборную.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Златан Ибрагимович
Футбол
Сборная Швеции по футболу
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