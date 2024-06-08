Агент рассказал об интересе к форварду Шкурину от немецких клубов

Футбольный агент Валерий Исаев рассказал о будущем форварда «Стали» Ильи Шкурина.

«Контракт со «Сталью» рассчитан до лета 2025 года, еще на сезон. Если поступят предложения, естественно, клуб будет их рассматривать продажу Ильи. Как говорит клуб, есть интерес из Германии, топовых чемпионатов, но конкретики пока нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

Шкурин в прошедшем сезоне провел 35 матча и забил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего белоруса в 2,5 миллиона евро.