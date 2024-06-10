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«Флорида» разбила нападение «Эдмонтона». Но команда Бобровского может сыграть еще мощнее

11 июня «Флорида» и «Эдмонтон» проведут второй матч финальной серии Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды».
Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды».
Фото USA Today Sports
Во втором матче финала Кубка Стэнли ждем от «Пантерз» более агрессивный хоккей.

Финал Кубка Стэнли начался с нетипичного результата для «Эдмонтона». Нападение «Ойлерз» познало все мастерство голкипера Сергея Бобровского и закончило матч без забитых голов. Впервые в плей-офф команда Криса Ноблауха проиграла под ноль. В то же время «Эдмонтон» превзошел соперника по опасным моментам и ожидаемым голам, много играл в большинстве и не использовал несколько выходов один на один. Все, что могущественная атака «Нефтяников» создала за 60 минут, разбил блистательный Бобровский, заслуженно получивший первую звезду матча.

Вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский сыграл на&nbsp;ноль в&nbsp;первом матче финала Кубка Стэнли с &laquo;Эдмонтоном&raquo;. Королевская игра Бобровского: остановил Макдэвида и оставил «Эдмонтон» без голов!

«Флорида» перед финалом справедливо считалась фаворитом. Все потому, что в рукаве главного тренера Пола Мориса больше козырей, которые могут сработать в золотой серии. Первую игру «Пантерз» забрали благодаря феноменальному вратарю, отразившему 32 броска.

Большую часть матча «Флорида» действовала вторым номером, отдав «Эдмонтону» территорию и шайбу. В концовке «Пантерз» не стеснялись упрощать игру и показали эталонное удержание счета. Для уверенности Эту Луостаринен еще и третью шайбу в пустые ворота отгрузил.

Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

В первой игре «Пантерз» победили в режиме энергосбережения. Остановить нападение «Эдмонтона» во главе с Коннором Макдэвидом — задача не из легких. Но от «Флориды» привыкли видеть другой хоккей в атаке. Более агрессивный и нацеленный на ворота. В некоторые моменты матча не покидало ощущение, что голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер вовсе не интересовал нападающих «Флориды» — им было достаточно доставить шайбу в чужую зону, убить драгоценное время или наложить смены.

Сергей Бобровский. Бобровский — главная причина «нуля» «Эдмонтона» на старте финала. Его шансы стать MVP плей-офф возросли

Такая игра в исполнении «Пантерз» наводит на банальную, но важную с точки зрения дальнейшего сюжета финала мысль: команда Мориса победила, не включившись на полную. У «Флориды» есть резервы для улучшения игры и создания более спокойной жизни для Бобровского. Матч после быстрой заброшенной шайбы Картера Верхэги складывался так, что раскрываться пришлось именно «Эдмонтону». «Пантерз» показали феноменальную реализацию моментов. Гол с четырех бросков в первом периоде, гол с восьми попаданий в створ во втором отрезке. А небрежности в обороне подчищал Бобровский.

«Флориде» удалось сдержать большинство «Эдмонтона» — лучшее в плей-офф до начала финала. В то же время «Пантерз» сами не использовали удаления соперника, но для команды Мориса голы в неравных составах важны не так сильно, как для «Ойлерз».

Хоккеист «Флориды» Мэттью Ткачак.
Мэттью Ткачак.
Фото USA Today Sports

Победа в первом матче пришла к команде Мориса во многом благодаря разрушению, а не созиданию. Сильные стороны «Флориды» подтвердили свой класс: Бобровский божил в воротах, команда заблокировала 21 бросок. Никто не знает, как бы сложился матч, если бы счет открыл «Эдмонтон». План Ноблауха на игру работал — только не получилось забить. Об этом тренеру стоит задуматься перед новой серией финала.

Держа в уме победу «Пантерз», не стоит забывать, что они хороши не только обороной и вратарем. Никуда не делся энерджайзер Мэттью Ткачак — лучший ассистент команды в плей-офф. Александр Барков — первый центр «Флориды» — поучаствовал в двух голах, заблокировал четыре броска и выдал 50 процентов на вбрасываниях, выходя против лидеров соперника. Не зря канадская легенда Уэйн Гретцки назвал русского финна лучшим оборонительным форвардом НХЛ со времен Брайана Троттье. Важные шайбы забрасывают Картер Верхаге и Сэм Райнхарт.

Сергей Бобровский и&nbsp;Владимир Тарасенко после первого матча финала &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;. «Лучший вратарь в мире». Бобровский — главная звезда «Флориды» против «Эдмонтона»

Восхищаться лидерами «Флориды» и ее сильными сторонами можно долго. Все это отнесем к резервам Мориса, которые хочется увидеть во втором матче. Выиграть финал только на магии Бобровского, пожалуй, невозможно. Рано или поздно компанию Макдэвида прорвет, если в каждом матче она получит столько опасных моментов.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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«Лучший вратарь в мире». Бобровский — главная звезда «Флориды» против «Эдмонтона»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
1 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
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2 - 3
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2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
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6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
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3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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4 - 2
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5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
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1 - 3
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2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
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3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
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3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
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Флорида – Эдмонтон
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