«Флорида» разбила нападение «Эдмонтона». Но команда Бобровского может сыграть еще мощнее

Во втором матче финала Кубка Стэнли ждем от «Пантерз» более агрессивный хоккей.

Финал Кубка Стэнли начался с нетипичного результата для «Эдмонтона». Нападение «Ойлерз» познало все мастерство голкипера Сергея Бобровского и закончило матч без забитых голов. Впервые в плей-офф команда Криса Ноблауха проиграла под ноль. В то же время «Эдмонтон» превзошел соперника по опасным моментам и ожидаемым голам, много играл в большинстве и не использовал несколько выходов один на один. Все, что могущественная атака «Нефтяников» создала за 60 минут, разбил блистательный Бобровский, заслуженно получивший первую звезду матча.

«Флорида» перед финалом справедливо считалась фаворитом. Все потому, что в рукаве главного тренера Пола Мориса больше козырей, которые могут сработать в золотой серии. Первую игру «Пантерз» забрали благодаря феноменальному вратарю, отразившему 32 броска.

Большую часть матча «Флорида» действовала вторым номером, отдав «Эдмонтону» территорию и шайбу. В концовке «Пантерз» не стеснялись упрощать игру и показали эталонное удержание счета. Для уверенности Эту Луостаринен еще и третью шайбу в пустые ворота отгрузил.

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

В первой игре «Пантерз» победили в режиме энергосбережения. Остановить нападение «Эдмонтона» во главе с Коннором Макдэвидом — задача не из легких. Но от «Флориды» привыкли видеть другой хоккей в атаке. Более агрессивный и нацеленный на ворота. В некоторые моменты матча не покидало ощущение, что голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер вовсе не интересовал нападающих «Флориды» — им было достаточно доставить шайбу в чужую зону, убить драгоценное время или наложить смены.

Такая игра в исполнении «Пантерз» наводит на банальную, но важную с точки зрения дальнейшего сюжета финала мысль: команда Мориса победила, не включившись на полную. У «Флориды» есть резервы для улучшения игры и создания более спокойной жизни для Бобровского. Матч после быстрой заброшенной шайбы Картера Верхэги складывался так, что раскрываться пришлось именно «Эдмонтону». «Пантерз» показали феноменальную реализацию моментов. Гол с четырех бросков в первом периоде, гол с восьми попаданий в створ во втором отрезке. А небрежности в обороне подчищал Бобровский.

«Флориде» удалось сдержать большинство «Эдмонтона» — лучшее в плей-офф до начала финала. В то же время «Пантерз» сами не использовали удаления соперника, но для команды Мориса голы в неравных составах важны не так сильно, как для «Ойлерз».

Мэттью Ткачак. Фото USA Today Sports

Победа в первом матче пришла к команде Мориса во многом благодаря разрушению, а не созиданию. Сильные стороны «Флориды» подтвердили свой класс: Бобровский божил в воротах, команда заблокировала 21 бросок. Никто не знает, как бы сложился матч, если бы счет открыл «Эдмонтон». План Ноблауха на игру работал — только не получилось забить. Об этом тренеру стоит задуматься перед новой серией финала.

Держа в уме победу «Пантерз», не стоит забывать, что они хороши не только обороной и вратарем. Никуда не делся энерджайзер Мэттью Ткачак — лучший ассистент команды в плей-офф. Александр Барков — первый центр «Флориды» — поучаствовал в двух голах, заблокировал четыре броска и выдал 50 процентов на вбрасываниях, выходя против лидеров соперника. Не зря канадская легенда Уэйн Гретцки назвал русского финна лучшим оборонительным форвардом НХЛ со времен Брайана Троттье. Важные шайбы забрасывают Картер Верхаге и Сэм Райнхарт.

Восхищаться лидерами «Флориды» и ее сильными сторонами можно долго. Все это отнесем к резервам Мориса, которые хочется увидеть во втором матче. Выиграть финал только на магии Бобровского, пожалуй, невозможно. Рано или поздно компанию Макдэвида прорвет, если в каждом матче она получит столько опасных моментов.