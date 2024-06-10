Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:17

Шпилевский: «У Кокорина есть мастерство и класс. О чем можно говорить?»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «СЭ» перспективы форварда кипрского клуба Александра Кокорина.

«Мы регулярно на связи с Александром. Он прекрасно знает, почему этот сезон был для него нелегким, — сказал Шпилевский. — Теперь полный фокус на новый сезон. Через 10 дней начинаем предсезонный период к новому сезону. Мы в надежде, что Саша приедет с другим настроением, желанием и другим перформансом. В последнем матче за долгое время он сыграл 90 минут и смотрелся потрясающе. Даже в шутку ему сказал: «Саш, сезон уже закончился». Посмеялся и ответил: «Николаич, в следующем сезоне будете видеть меня таким в каждой игре!». Чувствую и вижу, что он на это способен. Уверенность у меня есть».

Также Шпилевский отметил, что рассчитывают на форварда как на основного игрока, независимо от возраста.

«Рассчитываем на Сашу как на основного игрока. Вижу, что он большой мастер. Саша впервые пройдет с нами предсезонку. Уверен, после этого он физически будет в топ-кондициях. Главное, чтобы он приехал с желанием и без травм. Саша даже в 33 сможет играть. Сравнивать неправильно, но тот же Криштиану поедет на Евро в 39. Все зависит от Александра. У него есть мастерство, класс. О чем можно говорить?» — добавил Шпилевский.

В сезоне-2023/24 33-летний Кокорин провел за «Арис» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Александр Кокорин
Алексей Шпилевский
0
Читайте также
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ямайка победила Доминикану благодаря дублю Николсона

Шпилевский: «Прошлый сезон похож на сказку. Мы слишком быстро получили чемпионство»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости