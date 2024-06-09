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Сегодня, 19:16

ЦСКА подпишет партнерское соглашение с топ-клубом Танзании

Виктория Кравченко
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Президент «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга подтвердил информацию о том что его команда в скором времени заключит контракт о сотрудничестве с ЦСКА.

«Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Африканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку», — сказал Саид-Янга Sport24.

Также Саид-Янга рассказал, что договор будет подписан в июле.

В прошлом сезоне «Янг Африканс» выиграл чемпионат страны в 25-й раз в своей истории.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654908-tsska-podpishet-partnerskoye-soglasheniye-s-top-klubom-tanzanii-khotim-vyyti-na-yevropeyskiy-rynok
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
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