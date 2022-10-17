Александр Кокорин рассказал о своей машине на Кипре

Российский форвард Александр Кокорин рассказал, на каком автомобиле ездил в Италии, а какой машиной пользуется на Кипре.

«Что дали, на том и езжу. Если бы я оставался в Италии, я бы ездил и на Fiat 500 если бы мне выдали такую, она отлично подходит для улочек во Флоренции, для паркинга, для всего. А здесь дороги современнее, можно ездить, на чем тебе нравится. Сейчас у меня Mercedez GT 63S. В Италии ездить сложнее, большие штрафы, в принципе, как и везде в Европе. Со всеми ограничениями в Италии должен быть специальный пропуск на въезд в центр. Я очень много заплатил штрафов, но они пришли со временем, через полгода.

У меня арендованный Porche Macan в Италии, который я снял в Германии на два года, но я, скорее всего, сменю его, потому что есть такая возможность. Я откатался на нем полтора года и теперь могу поменять на любую другую машину. Вот я и думаю воспользоваться такой возможностью. Машину в России я продал, накатался на ней и не пользовался ею должным образом. Она редкая и дорогая, поэтому я ее очень выгодно продал, поскольку было такое предложение. Я покатался на ней год, она мне не нужна была, поэтому и продал, причем намного дороже, чем купил. Сейчас у меня вообще нет собственной машины», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

31-летний россиянин перешел в «Арис» в конце августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины». В этом сезоне он провел 4 матча за кипрский клуб, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.