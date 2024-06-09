«РБ Спорт»: клубам РПЛ предложили греческого защитника Ставропулоса

Клубам РПЛ предложили подписать греческого защитника Димитриоса Ставропулоса, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РПЛ является приоритетным вариантом продолжения карьеры для 27-летнего футболиста.

С 2022 года Ставропулос выступал за польскую «Варту». Он провел за команду 60 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Сейчас защитник находится в статусе свободного агента.

Ранее Ставропулос играл за греческий «Паниониос» и итальянскую «Реджину».