Агент Краева заявил, что трансфер его клиента в Россию летом 2024 года маловероятен

Футбольный агент полузащитника «Левски» Андриана Краева Джон Инглис заявил, что трансфер его клиента в российский клуб этим летом маловероятен.

«Не уверен, что переход Андриана этим летом в России возможен. Но мы посмотрим, если что-то будет», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее СМИ, что 25-летним игроком интересуется «Ростов».

В текущем сезоне Краев провел за «Левски» 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.