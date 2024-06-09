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Агент Краева заявил, что трансфер его клиента в Россию летом 2024 года маловероятен

Виктория Кравченко
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Футбольный агент полузащитника «Левски» Андриана Краева Джон Инглис заявил, что трансфер его клиента в российский клуб этим летом маловероятен.

«Не уверен, что переход Андриана этим летом в России возможен. Но мы посмотрим, если что-то будет», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее СМИ, что 25-летним игроком интересуется «Ростов».

В текущем сезоне Краев провел за «Левски» 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kraeva-rpl-my-posmotrim/
ФК Левски
ФК Ростов
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