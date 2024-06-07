Воспитанника «Зенита» ждут на первом сборе «Лудогорца»

16-летний воспитанник «Зенита» Елисей Сыров может отправиться на первый летний сбор чемпиона Болгарии «Лудогорца».

Если клуб успеет оформить все необходимые документы, молодой россиянин вылетит 10 или 11 июня в Австрию вместе с основным составом ведущего болгарского клуба.

В прошедшем сезоне Сыров стал в составе «Лудогорца» чемпионом Болгарии в двух возрастах — U16 и U17. Уроженца Санкт-Петербурга признали при этом лучшим игроком Болгарии в чемпионате U17.