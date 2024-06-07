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Сегодня, 17:03

Воспитанника «Зенита» ждут на первом сборе «Лудогорца»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Елисей Сыров.
Фото ФК «Зенит»

16-летний воспитанник «Зенита» Елисей Сыров может отправиться на первый летний сбор чемпиона Болгарии «Лудогорца».

Если клуб успеет оформить все необходимые документы, молодой россиянин вылетит 10 или 11 июня в Австрию вместе с основным составом ведущего болгарского клуба.

В прошедшем сезоне Сыров стал в составе «Лудогорца» чемпионом Болгарии в двух возрастах — U16 и U17. Уроженца Санкт-Петербурга признали при этом лучшим игроком Болгарии в чемпионате U17.

ФК Лудогорец
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