«Динамо» может арендовать защитника «Сочи» Аттьят-Алла

«Динамо» интересуется левым защитником «Сочи» и сборной Марокко Яхья Аттьят-Аллой, сообщает Sport24. Клуб планирует взять 29-летнего игрока в аренду на год.

Также игроком интересуется египетский клуб «Аль-Ахли».

В сезоне-2023/24 Аттьят-Алла провел за «Сочи» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.