Мартинелли: «На мой взгляд, Винисиус заслуживает «Золотой мяч»

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Мартинелли считает, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор заслужил получить «Золотой мяч».

«Конечно, это большая гордость — играть с ним в сборной. Видеть, какой он особенный и достойный парень. Я очень счастлив быть бразильцем и видеть, как Винисиус сияет. На мой взгляд, он заслуживает «Золотой мяч». Мне очень приятно играть с ним на одном поле», — приводит слова Мартинелли Goal.

В сезоне-2023/24 Винисиус сыграл за «Реал» 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 голевых передач. Форвард вместе с командой выиграл ла лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.