«Спартак» во «Фламенго» нашел форварда на случай ухода Соболева

Нападающий «Фламенго» Педро все еще числится в шорт-листе «Спартака», сообщает Legalbet.

По данным источника, красно-белые пока не связывались с бразильским клубом по поводу трансфера 26-летнего форварда. Руководство начнет активную работу над подписанием Педро в случае ухода Александра Соболева.

«Спартак» в случае переговоров с «Фламенго» будет настаивать на снижении суммы трансфера. На данный момент его цена — 22 миллиона евро.

Педро выступает за «Фламенго» с января 2020 года.