Лунев: «Мое будущее? Идут переговоры и не только с российскими клубами»

Голкипер сборной России Андрей Лунев рассказал о планах на будущее после победы национальной команды над Белоруссией в товарищеском матче — 4:0.

«Вызов в сборную — честь и оценка достижений. Мое будущее? Пока не могу комментировать, идут переговоры и не только с российскими клубами. Есть нюансы на которые буду обращать внимание. Вернусь ли в «Зенит» если позовут? Посмотрим», — сказал Лунев журналистам.

Ранее «Карабах» объявил об уходе вратаря из команды. Контракт с 33-летним россиянином не был продлен. Лунев выступал за азербайджанский клуб с лета 2023 года. За это время он провел 34 матча. Голкипер становился чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны.