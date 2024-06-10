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Шпилевский: «Прошлый сезон похож на сказку. Мы слишком быстро получили чемпионство»

Шпилевский рассказал, с какими сложностями столкнулся «Арис» в завершившемся сезоне
Зарина Халимхонова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии для «СЭ» рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться игрокам в завершившемся сезоне.

«В прошлом году мы выиграли чемпионат и Суперкубок Кипра, играли в групповой стадии Лиги Европы, где показали очень крутые матчи, — сказал Шпилевский «СЭ». — С приходом моего штаба этот период похож на сказку. Что касается этого сезона, то зимой у нас уехал ведущий вингер Бабика в «Тулус» — для нас это большая потеря. Выпал на четыре месяца основной опорный полузащитник Кароль Струски, который под нашим руководством получил вызов в сборную Польши. Также Саша Кокорин провел сезон не так, как при нашем чемпионстве. К тому же футболисты уезжали на Кубок Африки. Плюс количество наших матчей увеличилось на 53, когда в чемпионском сезоне сыграли 36. И, конечно, это сказывается на восстановлении футболистов. Поэтому этот сезон не назвал бы синдромом второго сезона».

Также главный тренер «Ариса» считает, что в сезоне-2022/2023 кипрский клуб рано выиграл местный чемпионат.

«Наверное, мы слишком быстро получили чемпионство. Все должно было идти по нарастающей. К чемпионству должны были прийти к третьему сезону, а пришло сразу же в первом. Поэтому понятно, что планку сами подняли и все, что ниже нее, люди считают провалом. Теперь от нас ждут больших побед», — отметил Шпилевский.

Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством впервые стала победителем кипрского чемпионата. Прошлым летом белорусский тренер продлил контракт с кипрским клубом до 2026 года.

ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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