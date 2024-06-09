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Сегодня, 15:18

В ПАОК сообщили об интересе к Эджуке

Сергей Жуков
корреспондент
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Чидера Эджуке.
Фото Global Look Press

В пресс-службе ПАОКа в разговоре с «СЭ» отреагировали на новость о возможном переходе в команду полузащитника ЦСКА Чидеры Эджуке. Ранее об этом сообщило издание gazzetta.gr.

«Да, он находится в нашем списке кандидатов на трансфер», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сезон-2023/24 26-летний нигериец провел в аренде в «Антверпене». Всего он сыграл в 39 матчах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Эджуке стал игроком ЦСКА в 2020 году. Его контракт с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллиона евро.

Источник: https://www.gazzetta.gr/football/superleague/2341657/paok-metagrafes-o-kintera-etzoyke-erhetai-sto-proskinio-vids
ФК Антверпен
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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