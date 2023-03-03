«Аль-Иттихад» предложил Месси контракт на 94 миллиона долларов за сезон

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложит нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси крупный контракт.

Как пишет Marca, клуб из Саудовской Аравии связался с ближайшим окружением 35-летнего аргентинца и предложил контракт на 94 миллиона долларов за каждый проведенный в команде сезон.

Ранее сообщалось, что Месси пока хочет продолжить карьеру в Европе и не станет рассматривать предложения из MLC и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его соглашения с клубом рассчитано до конца текущего сезона.