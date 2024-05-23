Флик в «Барселоне» вместо Хави? Однажды его «Бавария» унизила каталонцев со счетом 8:2
Хави все-таки увольняют с поста главного тренера «Барселоны». За несколько дней до заключительного тура чемпионата Испании об этом можно говорить с уверенностью, а все близкие к клубу инсайдеры сообщают не только о неизбежном расставании, но и о достижении устного соглашения с Ханси Фликом.
Выбирая нового тренера, боссы каталонского клуба отказались как от простых вариантов вроде старых связей спортивного директора Деку с возглавляющим «Порту» Сержиу Консейсау, так и от пресловутой сине-гранатовой ДНК работающего со второй командой «Барсы» Рафаэля Маркеса. У Флика, с которым, как сообщается, подпишут двухлетний контракт, генетический код «Баварии», о чем в свое время говорил всячески поддерживавший его назначение Юпп Хайнкесс.
Тут, конечно, найдутся те, кто поднимет тему попытки скрестить ежа и ужа. И аргументы у них обязательно найдутся. Про ажурный каталонский стиль, тики-таку и прочее, что не совсем вяжется с баварской железной дисциплиной, мощью и максимально вертикальной игрой, которая принесла Флику оглушительный мюнхенский триумф с вишенкой в виде победы в Лиге чемпионов. Только все это сильно смахивает на сектантство и имеет мало общего с реальностью.
Давайте посмотрим на «Реал». Когда-то там, несмотря на завоеванный чемпионский титул, увольняли за незрелищный футбол Фабио Капелло. Сейчас те же люди восторгаются тем, как в отдельных случаях Карло Анчелотти наступает на горло мадридской песне и «паркует самый большой в мире автобус» у штрафной на стадионе «Манчестер Сити». Хотя понятно, что «Барса» — особый случай.
Об этом и чудовищном давлении говорил зимой Хави во время несостоявшейся отставки. Про это много может рассказать Роналд Куман, которого уничтожали за схему с тремя центральными защитниками, хотя она давала результат, а Месси перед вынужденным уходом из клуба показывал лучший футбол за последние годы. Просто есть футбол, который приносит результат, а стиль не догма. Можно, конечно, умиляться отдельным победам, а жизнь будет проноситься мимо, как Мбаппе мимо каталонских защитников в тот день, когда он оформил хет-трик на «Камп Ноу».
А помните 14 августа 2020 года? Те самые 8:2 в матче «Бавария» — «Барселона». Сине-гранатовый крах и персональный триумф короля пандемийного сезона Флика. Теперь же Ханси попробует сделать машину из когда-то униженной им команды, и у немца в арсенале есть многое из того, что может сработать в Испании. Вы вообще помните его «Баварию»? Преображение Дэйвиса на неожиданной позиции латераля, рекорды Мюллера по результативным передачам, умница Тиагу Алькантара (с ДНК «Барсы»!) в центре поля, перевод в главную команду юного Мусиалы, который по своему стилю гораздо ближе к сине-грантовым, чем к мюнхенцам.
Кстати, Флика, который по ходу сезона сменил Нико Ковача, приглашали в Мюнхен помощником главного тренера с дополнительной функцией — развитие молодых игроков. Ханси от этого не отказался, даже став главным, и постоянно устраивал для подрастающего поколения специальные дополнительные тренировки. В «Барсе» с ее россыпью талантов ему будет где развернуться. Причем немец еще и умеет ладить с ветеранами. Да и в целом материал для работы неплох.
Разве Френки де Йонг в чем-то слабее даже лучших образцов Горецки? Или Рафинья в роли вингера заметно хуже забившего победный гол в финале Лиги чемпионов Комана? В «Баварии» Флик реанимировал карьеру Гнабри. Теперь же в руках у Ханси будет еще не вышедший на проектную мощность Ямаль. Наконец, у него уже есть готовые проводники идей.
Старый знакомый Левандовски, потерявший в эффективности в этом сезоне во многом из-за смены приоритетов Хави. Воспитанный немецким футболом Гюндоган, с его стремлением к титулам и нежеланием мириться с легким отношением некоторых одноклубников к собственным ошибкам. Тер Штеген, которого Флик знает по сборной. Там у Ханси не получилось, но сборные — это отдельная история и совсем другая работа.
Которая еще и станет для тренера стимулом доказать, что одним великим сезоном в «Баварии» дело не ограничится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|- : -
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3