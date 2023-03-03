Блогер из Венесуэлы заявила, что у нее был секс с Роналду

Блогер из Венесуэлы, известная как Джорджилайя, заявила, что у нее был секс с форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Девушка сообщила, что вступила в интимную связь с 38-летним футболистом 25 марта 2022 года в одном из отелей в Португалии. Джорджилайя утверждала, что Роналду отправил ей сообщение и пригласил в свой номер.

«Когда я прочитала сообщение, я подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг друга лучше, может быть, я сделаю еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Факт в том, что это произошло. Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану», — написала девушка в своих соцсетях.

Представитель Роналду заявила, что заявления девушки являются «ложью и клеветой».

Криштиану с 2016 года встречается с Джорджиной. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. 18 апреля 2022 года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.