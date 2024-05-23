Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:28

В «Порту» хотят определиться по будущему 41-летнего Пепе до начала Евро-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководство «Порту» рассматривает вариант с продлением контракта 41-летнего центрального защитника клуба Пепе, утверждает A Bola.

По данным источника, бывший президент «Порту» Пинту да Кошта договорился с Пепе о пролонгации соглашения, однако с приходом Андре Виллаш-Боаша позиция португальского клуба изменилась. Нынешнее руководство смущают зрелый возраст и частые травмы ветерана.

Отмечается, что «Порту» должен принять решение по будущему Пепе после финала Кубка Португалии со «Спортингом», но до начала Евро-2024.

Пепе выступает за «Порту» с января 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее 41-летний защитник был вызван в сборную Португалии на чемпионат Европы-2024.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Порту
0
Читайте также
Сафонов может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ»
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании Gloria Jeans
Комитет палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета на $884 млрд
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Россия примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС
В России почти треть домов продают площадью менее 60 кв. м
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец: «Рад, что Оздоев оправдал ожидания руководителей ПАОК»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости