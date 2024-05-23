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Билялетдинов: «Оздоев умеет наматывать на ус конструктивные советы. Это ему помогает»

Алина Савинова
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Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на то, что Магомед Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа.

«Я, конечно, порадовался за Магомеда, когда он стал чемпионом Греции. Поглядывал за Оздоевым, когда он играл еще в Турции. Но там его команда ни на что не претендовала. А ПАОК — один из ведущих клубов Греции», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Также тренер рассказал, в чем заключаются сильные качества 31-летнего футболиста.

«Универсальный, работоспособный, командный игрок. Умеет наматывать на ус конструктивные советы. Это ему помогает. Правильное воспитание идет с Кавказа, там старших уважают. Конечно, приходилось его «утюжить», как и его партнеров, но без направляющей руки они не могут развиваться», — добавил он.

Билялетдинов работал с Оздоевым, когда тренировал «Локомотив», а позже пригласил его в «Рубин», который стал тренировать. Из казанского клуба полузащитник перешел в «Зенит». За ПАОК футболист выступает с 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Магомед Оздоев
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК ПАОК
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