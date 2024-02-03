Агент Остоич: «О переходе Шимича и Максимовича в Россию можно будет говорить только летом»

Футбольный агент Боян Остоич заявил, что трансферы защитника «Хатайспора» Николы Максимовича и вингера «Омонии» Велько Шимича в Россию пока возможны.

«Шимич и Максимович сейчас не на рынке, они только летом подписались со своими клубами. О возможном переходе в Россию можно будет говорить с июля», — приводит «РБ Спорт» слова Остоича.

Ранее сообщалось об интересе российских клубов к Максимовичу и Шимичу. По игроку «Омонии» предложение делали «Крылья Советов».

32-летний Максимович в этом сезоне провел за «Хатайспор» 10 матчей. 28-летний Шимич сыграл за «Омонию» 23 раза, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.