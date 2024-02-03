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3 февраля, 21:50

Начало матча «Фамаликан» — «Спортинг» отложено из-за потасовки болельщиков и отсутствия полиции

Сергей Разин
корреспондент
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Матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Фамаликаном» и «Спортингом» отложен как минимум на час.

Как сообщают португальские СМИ, болельщики команд устроили потасовку возле стадиона, а нужное количество полицейских отсутствовало из-за протеста сотрудников МВД.

Встреча должна была начаться в 21.00 мск. «Спортинг» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Фамаликан» с 22 очками — на девятой строчке.

ФК Спортинг (Лиссабон)
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