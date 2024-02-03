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Сегодня, 17:07

В Греции сообщили, что ПАОК не получал официального предложения от «Краснодара» по Живковичу

Константин Белов
Корреспондент
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Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Андрия Живковича в «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе «Краснодара» к 27-летнему сербу.

«К Андрия Живковичу проявляют интерес разные клубы. На данный момент мне известно, что ПАОК не получал официального предложения от «Краснодара» по сербскому игроку», — сказал Петротос «СЭ».

Живкович в этом сезоне провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

«Краснодар» после 18 туров занимает первое место в чемпионате России, набрав 38 очков.

ФК Краснодар
ФК ПАОК
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