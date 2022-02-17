Инженер Пеллегрини сконструировал в «Бетисе» еще одну команду мечты. Работая в «Малаге», он уже обыгрывал «Зенит»

Соперник питерцев в плей-офф Лиги Европы проводит лучший сезон за долгие годы.

Тренер-творец

У феномена «Бетиса» — а выступления команды в нынешнем сезоне заслуживают именно такой оценки — есть творец. Или скорее Инженер, как уважительно называют 68-летнего главного тренера андалусийцев Мануэля Пеллегрини. И это прозвище родилось не на пустом месте.

«Тренерская деятельность не всегда была моей целью. По правде говоря, большую часть своей игровой карьеры я думал, что когда закончу, то на сто процентов посвящу свою жизнь строительству. Я уже был инженером, когда еще играл, и создал свою собственную строительную компанию, поэтому казалось, что это мой путь, — рассказывал Пеллегрини свою историю The Coaches Voice. — Что изменилось? Я встретил Фернандо Риеру. Он был моим тренером в «Универсидад де Чили» и человеком, который поднял сборную Чили на третье место на чемпионате мира 1962 года. За пять лет, что он руководил мной как игроком, он пробудил во мне это призвание, и в конце концов я решил пойти на тренерские курсы. Мои родители были не очень довольны. Они считали пустой тратой времени бросить карьеру инженера и посвятить себя футболу. Но если меня спрашивают о моем выборе, я всегда отвечаю одинаково: лучшим решение, которое я когда-либо принимал в жизни, было работать, делая то, что мне нравится».

И, кажется, в Пеллегрини сошлись воедино его тренерский талант и образование инженера-строителя. Он работал с топ-клубами — «Ривер Плейтом», «Реалом» и «Манчестер Сити» — но при этом показывал феноменальные результаты в командах с ограниченными возможностями. Например, сделал чемпионом Аргентины «Сан-Лоренсо», приняв клуб в сложнейшей финансовой ситуации. У футболистов на протяжении двух сезонов были проблемы с получением зарплаты, однако чилиец объединил команду идеей изменения динамики развития клуба через спортивные результаты.

Самые эффективные

В Испании у Пеллегрини было два блестящих проекта — «Вильярреал» и «Малага», которые выходили соответственно в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов. «Анчоусы» тогда добились лучших результатов в истории и на групповом этапе оставили за спиной «Милан» и «Зенит» Лучано Спаллетти (3:0, 2:2). Теперь чилиец показывает выдающиеся результаты с «Бетисом», который выдал лучший старт за последние 60 лет, а Пеллегрини еще осенью вошел в историю клуба как тренер с самым высоким процентом выигранных матчей.

У зелено-белых никогда не было столь высокой результативности, и если брать все турниры, то они уже девять раз забивали по четыре мяча. Еще одна цифра, иллюстрирующая эффективность атаки «Бетиса», — коэффициент ожидаемых голов. В ла лиге андалусийцы наиграли на 35,3 гола, но при этом забили 45 раз. Такой эффективностью не может похвастаться ни одна испанская команда.

Как отмечено в одном аналитическом материале о взлете «Бетиса», чаще всего игроки в послематчевых комментариях употребляют слово «хладнокровие». Это вполне соответствует одному из принципов Пеллегрини, согласно которому «вы должны знать, как подготовиться, чтобы, когда появляются возможности, вы не упускали их из-за отсутствия подготовки».

Данную мысль отчасти подтверждает фраза нападающего Борхи Иглесиаса, который после одного из матчей признался: «Мы знаем, что должны делать на поле, и мы счастливы». Это та самая коллективная уверенность, формированию которой Пеллегрини придавал огромное значение во всех своих командах. И сейчас тренер подчеркивает, что в «Бетисе» коллективу сразу понравились предложенные им идеи.

Прогрессируют все

Будь иначе, никакого взлета не случилось бы. Как командного, так и индивидуального. Прогресс отдельных футболистов — еще одна составляющая нынешних результатов «Бетиса». И речь даже не о самых творческих исполнителях — Серхио Каналесе и Набилн Фекире, которые пропустят матч в Санкт-Петербурге. С ними как раз все понятно и ожидаемо, а вот вывод на новый уровень состоявшихся и уже не юных игроков — одна из бесспорных заслуг Пеллегрини.

Например, 28-летний защитник Алекс Морено никогда не был так эффективен в атаке. А его ровесник — располагающийся слева в атакующей тройке Хуанми — проводит самый результативный сезон в карьере. О том, какую колоссальную уверенность обрел забивший 16 мячей во всех турнирах форвард, говорит недавний матч с «Алавесом». Хуанми в первом тайме загубил верный момент, пытаясь издевательски перебросить вратаря, но после перерыва в схожей ситуации снова исполнил тот же номер и все-таки забил.

Отдельного упоминания заслуживает и португалец Виллиам Карвалью, от которого «Бетис» одно время безуспешно пытался избавиться. Однако Пеллегрини перезапустил карьеру победителя Евро-2016, постоянно напоминая ему, что тот способен на большее. Если брать матчи только этого года, то среди всех центральных полузащитников из топ-5 чемпионатов по результативности Карвалью уступает только паре человек, идя вровень с Кевином де Брейне (3 гола и 3 передачи). Для опорного хавбека с репутацией разрушителя это потрясающие показатели, а его голы в ворота «Райо Вальекано» и «Леванте» в двух последних матчах достойны хит-парадов.

Глубина состава и разноплановость исполнителей — один из козырей Пеллегрини. Например, в средней линии есть акцентированный на атаку вариант, когда Каналес располагается чуть глубже Фекира, и данное сочетание вполне может быть использовано в ответной игре с «Зенитом» на «Бенито Вильямарин». Но есть и эффективный набор трудяг-разрушителей в лице Карвалью, Гвидо Родригеса, Андреса Гуадрадо и универсала Эдгара Гонсалеса, который в воскресном матче с «Леванте» сдвинулся из центра обороны в опорную зону и выдал очень качественную игру.

Разнообразие игре придает выбор футболистов на флангах полузащиты и на острие атаки. Борха Иглесиас по прозвищу Панда более техничен и подвижен, хотя может как продавить оборону, так и удачно сыграть после подач в штрафную. Однако при давлении более эффективным выглядит Виллиан Жозе, который в «Реал Сосьедад» забивал головой чаще всех в ла лиге.

Благодаря отличному набору футбольных качеств и гармонии в раздевалке, которую отмечает Пеллегрини, «Бетис» борется за Кубок Испании, попадание в Лигу чемпионов и победу в Лиге Европы. Как говорит тренер, команда делает то, что кажется нереальным с экономической точки зрения, но возможно благодаря спортивной составляющей. И чтобы пройти такого соперника, «Зениту» потребуется прыгнуть выше головы.