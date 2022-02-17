«Зениту» лучше было бы играть с «Барсой». Выход в 1/8 финала станет чудом

В четверг лидер РПЛ первым из российских клубов вступит в 2022 год. Соперник по 1/16 финала Лиги Европы — третий клуб Испании «Бетис».

Не повезло со жребием

На предматчевой пресс-конференции я спросил полузащитника «Зенита» Далера Кузяева о том, не считает ли он жребий 1/16 финала неудачным. Напомню, чемпионам России могли попасться «Рейнджерс», «Брага», «Олимпиакос», загребское «Динамо», «Лацио», «Наполи» и «Реал Сосьедад». Кузяев ответил: «В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал Лиги Европы пройдет в Севилье, это будет мотивировать соперника».

Кузяев прав: «Бетис» и вправду очень хорош. Мануэль Пеллегрини сделал из севильской команды полноценного претендента на высшие места в ла лиге — команда пока идет третьей, обходит «Барселону» с «Атлетико», да еще и может выйти в финал Кубка Испании (в первом матче бело-зеленые победили «Райо Вальекано» в гостях). По всем признакам «Бетис» сейчас команда уровня плей-офф Лиги чемпионов. Только играет она в Лиге Европы.

На самом деле ситуация даже хуже. «Бетис» не только силен, но еще и непривлекателен с точки зрения простого болельщика. Если бы «Зенит» играл с той же «Барселоной», то все понимали бы сложность задачи и при негативном исходе не стали бы сильно ругать сине-бело-голубых. «Бетис» в умах обывателей кажется середняком чемпионата Испании и командой, которую столь крупный российский клуб обязан проходить. Парадокс в том, что соперник «Зенита» сейчас едва ли слабее «Барсы».

Соперник без «десяток»

Я не стелю соломку — конечно, лидер РПЛ обязан дать бой третьей команде Испании. Но нужно понимать, что «Зенит» в этом противостоянии аутсайдер. И для победы над «Бетисом» Семаку нужно придумать хитрый план.

Шансы есть — как минимум в первом матче. В Санкт-Петербург не прилетели сразу два лидера «Бетиса»: Набиль Фекир (второй в команде по системе «гол плюс пас») дисквалифицирован, а Серхио Каналес (вице-капитан и лучший ассистент) подцепил ковид. Для Пеллегрини это тяжелые потери, потому что без них играть на месте «десятки» некому. Обычно эту позицию занимает или Фекир, или Каналес, а сейчас не будет обоих. Вполне возможно, что из-за этого мы увидим в стартовом составе глыбу испанского футбола — 40-летнего Хоакина.

В любом случае «Зенит» обязан пользоваться этими потерями, ведь к ответной встрече в строю будут и Фекир, и Каналес. Нельзя забывать и о том, что теперь в плей-офф отменено правило выездного гола, поэтому «Зениту» лучше бросить основные силы именно на сегодняшний матч. Если голы теперь стоят одинаково, то логично постараться забить их побольше на своем поле — дома просто легче это сделать. Может быть, и «Бетис» из-за новых правил не станет рваться вперед — все видели, как осторожно играл «Реал» в гостях у «ПСЖ».

Неясный состав

Но все это на бумаге выглядит просто. На самом деле у «Зенита» достаточно проблем, которые могут помешать результату. Например, неровная предсезонная подготовка — из-за болезней и травм первый сбор в Дубае оказался скомканным, и только в Португалии «Зенит» стал похож на команду. Положительных тестов сейчас в команде нет, но Семак уже подчеркнул, что игроки находятся в разной форме. И ставить он будет тех, кто лучше готов.

С новичками похожая ситуация: Алип вообще не заявлен на Лигу Европы, Сергеев пропустил весь первый сбор из-за болезни, а Юри Алберто с Адамовым присоединились к «Зениту» только в Португалии. Пока видно, что связи новичков с партнерами далеки от идеальных, а значит, пока лучше не рисковать. Еще одна проблема — травма Ловрена. Хорвата обильно критикуют, но он все-таки важен для «Зенита» как минимум при переключении на схему с тремя центральными защитниками. В товарищеском матче с «Копенгагеном», где Деян получил повреждение, Семак хотел опробовать эту расстановку во втором тайме, но травма все спутала. Поэтому сейчас нельзя наверняка назвать ни схему, ни хотя бы восемь игроков стартового состава.

Даже над вратарской позицией стоит знак вопроса: Семак накануне признался, что до сих пор не решил, кто будет голкипером — опытный Кержаков или юный Одоевский. Даниил прошел все сборы целиком, но пока сыграл лишь в одном официальном матче за «Зенит» — в прошлом мае с «Тамбовом». Опасно бросать его под грозный «Бетис».

«Зениту» будет сложно еще и без официальных матчей. «Бетис» играет два раза в неделю и находится в отличной форме, а вечная проблема зимнего перерыва в России может сказаться на исходе противостояния. Правда, Кузяев накануне предположил, что и «Бетису» будет трудно — Пеллегрини играет узкой обоймой почти без ротации, футболисты могут устать.

Сможет ли «Зенит» воспользоваться проблемами соперника и замаскировать свои? От этого зависит все.