«ВАР вытащил нас в 1/8 финала Лиги Европы». Что думают испанцы о матче «Зенита» и «Бетиса»

Болельщики «Бетиса» благодарят ВАР за победу над «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы

Команда Пеллегрини играла с огнем — и едва не сгорела.

«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:0), завершив тем самым свою еврокубковую кампанию. Петербуржцы были близки к тому, чтобы перевести противостояние в дополнительное время, но рефери отменил гол Дмитрия Чистякова после просмотра видеоповтора и подсказки ВАР.

Это и многое другое обсуждали испанские СМИ. Самое интересное — в нашем обзоре.

«Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов»

По мнению Marca, «Бетису» пришлось изрядно потерпеть во второй встрече с «Зенитом». Тем не менее подопечным Мануэля Пеллегрини удалось сохранить приемлемый для них счет после победы в гостях (3:2).

«Соперник изменил схему на этот матч, поэтому нам потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться, — сказал после игры защитник «Бетиса» Херман Пеццелья. — В первом тайме у них не было моментов, но и мы не смогли ничего создать. Это была по-настоящему сложная игра для нас».

«Зенит» смотрелся лучше во второй половине. Петербуржцы создали несколько моментов, но смогли реализовать лишь один из них. Однако главный арбитр отменил гол Дмитрия Чистякова после просмотра видеоповтора.

«Мы знали, что «Зенит» будет много атаковать. К счастью для нас, тот мяч в концовке не засчитали. Но мы в любом случае были готовы к дополнительному времени», — сказал Пеллегрини. Чилийский специалист отдал должное «Зениту», назвав его «сложным соперником уровня Лиги чемпионов».

По данным SofaScore, петербуржцы больше владели мячом (54% на 46%) и создали два голевых момента. «Бетис» же имел один явный голевой шанс. Лучший игроком матча, по версии портала WhoScored, стал Дуглас Сантос (7,8). Худшим в составе «Зенита» признали новичка Юри Алберто, который не смог реализовать несколько моментов (6,3).

AS отмечает трио бразильцев Вендел — Клаудиньо — Малком. «Они показали феноменальное мастерство и вели за собой «Зенит», — считает журналист Даниэль Лагос.

«ВАР вытащил «Бетис» в плей-офф Лиги Европы» — с таким заголовком вышла еще одна статья на Marca. По мнению издания, севильцам очень повезло, что гол Чистякова отменили. «Подопечные Пеллегрини играли с огнем и едва не сгорели», — говорится в материале.

AS.

Мнения в соцсетях

«Гол «Зенита» нельзя было отменять. Это убивает дух футбола», — написал пользователь Twitter под ником frandelavilla.

Que el gol anulado al zenit no se puede anular en el f?tbol vale, que el var se est? cargando el f?tbol tambi?n, pero que se tengan Los Santos cojones de escribir algunas cosas con la de hemeroteca que hay manda huevos — francisco de la villa (@frandelavilla) February 25, 2022

«Бетис» моментами выглядел очень подавленно. «Зенит» был лучше в единоборствах, подбирал много мячей. Повезло, что мы выиграли первый матч и в ответной встрече пришлось не так сильно страдать", — заявил juanpinedar27.

Uf, parce. Pero por momentos v? al equipo demasiado sometido, todos los duelos y rebotes los ganaban los jugadores del Zenit. Pienso que por lo hecho en la ida y el desarrollo de la vuelta, no era para sufrirlo tanto. — Juan Andr?s Pineda (@juanpinedar27) February 25, 2022

«Зенит» владел инициативой. В центре поля отлично комбинировали Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Мостовой, а Вендел здорово управлял атаками", — считает Inaki Maria Avial. Скорее всего, он ошибся: с первых минут у «Зенита» играл Данил Круговой, а Андрей Мостовой появился на поле незадолго до конца матча.