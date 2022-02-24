«Зениту» нечего терять. Только бесстрашие победит «Бетис»

Сегодня в Севилье чемпионы России должны обыграть третью команду Испании — иначе они вылетят из еврокубков.

После первого матча с «Бетисом» Сергей Семак удивил. Главный тренер «Зенита» не искал оправданий поражению, хотя я ему даже пытался ассистировать — спросил, не помешал ли команде зимний перерыв. Сергей Богданович хоть и согласился с мыслью, но подчеркнул: несмотря на два месяца без официальных игр, «Зенит» выглядел не хуже соперника из топ-лиги.

Семак вообще был явно раздосадован. Во время одного из ответов он внезапно вспомнил о продвинутой статистике и озвучил разницу по ожидаемым голам (xG): «По данным Opta, соперник создал на 0,9 гола, а забил три. А мы создали на 1,2, а забили два».

Такое нечасто услышишь на пресс-конференциях. Понятно, что анализ данных — неотъемлемая часть современного футбола, но сразу после финального свистка мало кто из главных тренеров обращает на это внимание. И уж тем более озвучивает публично.

Слова Семака об xG указывают на то, что он считает счет 2:3 несправедливым. Тренер «Зенита» на глазах становится по-хорошему агрессивнее. Раньше его футбол называли ограниченным и даже придумали эксклюзивный термин «вегетарианский», но в этом сезоне сине-бело-голубые эволюционировали. Кажется, Семаку самому осточертели стереотипные мнения, что он делает из «Зенита» модернизированную «Уфу». Поэтому даже в игре с третьей командой Испании невская команда действовала первым номером. И показывала характер — явный признак силы.

«Зенит» едва вернулся со сборов, на которых тренерскому штабу порой не хватало игроков. Многие ожидали, что команда с первых минут будет играть в пять защитников и постарается колоть «Бетис» на контратаках. Однако «Зенит» больше владел мячом и больше бил по воротам. А самое главное, что создал больше моментов — правда, не только для себя, но и для противника.

Чемпионов России сгубили индивидуальные и командные ошибки в обороне — это признал и сам Семак. Ракицкий и Кержаков привезли первый и третий мячи — они и оказали ключевое влияние на исход встречи. В атаке же «Зенит» сыграл нормально и местами удивил дерзостью.

В матче с «Бетисом» «Зенит» наверняка пропустит. Индивидуальных ошибок будет сложно избежать, тем более под давлением страшного стадиона «Бенито Вильямарин». Но первый матч доказал, что команда Семака может забить как минимум два мяча. Для этого есть все: и исполнители, и характер, и стремление. Тренерский штаб «Зенита» больше нельзя обвинять в боязливости — команда хочет и может забивать много.

К счастью, правило гостевого гола отменили, так что даже счета 2:1 в Севилье «Зениту» хватит хотя бы для дополнительного времени. Но, конечно, сине-бело-голубые способны выиграть с нужным счетом и в основное время. Еще раз — нужно просто быть храбрее в атаке. Все равно терять нечего.

Есть надежда и на то, что соперник отнесется к матчу легкомысленно. Во-первых, «Бетис» в принципе в Лиге Европы не ставит максимально боевой состав — и даже возвращение в строй Каналеса и Фекира не означает, что оба выйдут в основе. Во-вторых, гостевая победа в первой игре и статус фаворита позволяют «Бетису» отнестись к игре спокойнее. В-третьих, уже в воскресенье «Бетис» ждет один из важнейших матчей сезона — дерби с «Севильей», от которой команда Пеллегрини сейчас отстает на пять очков. Нет сомнений, что чилийский тренер будет держать в уме эту игру.

Ничего еще не потеряно. Семак в этом сезоне меняет «Зенит», но это пока мало кто замечает. Для следующего шага Сергею Богдановичу нужно впервые в петербургской карьере выиграть гостевой еврокубковый матч. Тогда можно будет утверждать, что «Зенит» больше никого не боится.