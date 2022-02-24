Сегодня бразилец поведет команду против «Бетиса»

Мнение

«Вендел зарекомендовал себя в последние два сезона очень хорошо. Заслужил уважение экспертов и специалистов в Португалии. Даже в прошлом году Жорже Жезус хотел видеть его у себя в команде. Готовый футболист для больших задач». Это слова владельца «Лейрии» Александра Толстикова, которыми он характеризовал Вендела перед переходом в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга».

Честно говоря, осенью 2020-го вообще не понимал, какую позицию бразилец занимает в схемах Семака. Да, представлял, что Вендел — футболист широчайшего профиля, но поначалу он растворялся и выглядел не парнем за 20 миллионов, а просто талантливым проспектом, которому ротация в клубе уровня «Зенита» — привилегия.

Несмотря на это, от футболистов по Венделу шли восторженные комментарии. Например, экс-игрок «Тосно» Андерсон Карвальо, на тот момент гонявший за «Санта-Клару», уже тогда предсказывал для соотечественника место в сборной Бразилии: «Вендел великолепно контролирует мяч, физически сильный и технически очень развитый. Без сомнения, «Зенит» заключил контракт с отличным футболистом. Думаю, Вендел способен к быстрой адаптации и будет поддерживать такой же высокий профессиональный уровень, как в Португалии. Он быстро войдет в ритм игры самой сильной команды России. Судя по целеустремленности и техническому уровню, Вендел может в будущем заиграть в сборной Бразилии».

Надо сказать, Андерсон был прав во всем, кроме быстроты адаптации. В первых матчах Вендел выглядел серо: играл в штрафной руками (пенальти в игре с «Краснодаром»), в ноябре 2020-го получил травму, а в декабре купил Sony Playstation, покрытую 24-каратным золотом, видимо, чтобы вымещать злость в футбольных симуляторах.

Правда, за последнее его в интервью «Чемпионату» уничтожил Михаил Боярский: «Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами. Он только-только перешел в новый клуб, но сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такого поведения. Мне это противно».

Все развернулось в конце прошлого сезона в игре против ЦСКА. В первом тайме у Вендела не получалось вообще ничего, он выглядел даже хуже своего обычного зенитовского уровня и по ходу матча успел поссориться с помощником Семака Вильямом Оливейрой. Но на второй тайм вышел с другим настроем и создал дубль, который подарил его клубу победу.

После этого уровень Вендела перестал вызывать сомнения. Теперь это лучший центральный полузащитник РПЛ и, наверное, самый разносторонний. Он легко выходит на четырех позициях в полузащите, может сыграть второго форварда. И везде максимально полезен. Посудите сами, в текущем сезоне бразилец с отрывом лучший в РПЛ по точности передач (93%), второй по количеству заработанных на себе желтых карточек (8), в топ-5 по количеству успешных обводок. В «Зените» он одновременно в топ-4 по общему количеству созданных голевых моментов и в топ-4 по отборам. Эти данные подчеркивают фантастический универсализм полузащитника, который в равной степени и хорошо обороняется, и атакует.

Впечатляет скорость мышления. Как следствие — аномально высокий процент точных передач для центрального полузащитника такого формата и расположения. Соперник не успевает прочитать действие до момента передачи, поэтому задача перехвата мяча у Вендела становится практически невыполнимой. За счет бразильца «Зенит» легко выходит из-под любого прессинга в РПЛ.

Вендел шикарно по меркам нашей лиги сканирует пространство и не только отдает в правильные зоны, но и сам в них открывается. В матче с «Бетисом» на первых минутах Вендел вообще выглядел чуть ли не единственным игроком, способным выдерживать скорости плей-офф Лиги Европы. В итоге оказался вторым по общему количеству передач в составе «Зенита» и лучшим по точности передач — 95% (даже выше, чем в РПЛ), сделал голевую, и это в условиях прессинга команды Пеллегрини. Активно двигал мяч не только через пас, но и на дриблинге (5 попыток со 100% эффективности — с отрывом лучшие цифры в команде). С испанцами Вендел показал топ-футбол, поэтому логично предположить, что если партнеры поддержат такой уровень на «Бенито Вильямарин», то «Зенит» получит реальный шанс на проход в 1/8 Лиги Европы.

А вообще Вендел прямо сейчас выглядит неочевидным, но заслуженным претендентом на звание лучшего футболиста сезона РПЛ и кандидатом на прыжок в Европу. 20 миллионов, отданные за Вендела, на сегодня кажутся очень дальновидным вложением.

Вендел. Фото Global Look Press

* - Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.