«Зенит» заслужил овации за игру. Но дальше не прошел

«Бетис» удержал ничью на своем поле (0:0) в матче с чемпионами России и прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Поразительная смелость

С утра в день игры поползли слухи, что матч может не состояться. Но УЕФА официально заявил: встречи, запланированные на четверг, состояться по расписанию.

Для прохода в следующий раунд Лиги Европы «Зениту» нужно было победить минимум в два мяча. Или хотя бы в один в основное время — чтобы перейти в овертайм. Сергея Семака давно и несправедливо критикуют за слишком осторожный и простой футбол. Он сам, правда, этот стереотип развеивал и на словах, и на деле, но многие все равно по инерции считают, что Сергей Богданович — не атакующий тренер. Уж точно в гостевом матче с «Бетисом», третьей командой испанской ла лиги, не все ожидали от «Зенита» активного футбола.

Да, можно забивать посредством контратак, но Семак выбрал отважный путь. Питерская команда сразу захватила контроль над мячом и стала конструировать позиционные атаки.

Атакующая схема

Семак удивил не только выбором тактики, но и составом. Во-первых, вместо Кержакова в воротах оказался 19-летний Одоевский. Кузяев выйти на поле не мог, Ракицкий после ошибок в первом матче остался в запасе, но «Зенит» все равно вышел с тройкой центральных защитников — только среди них оказался лишь один профильный футболист (Чистяков), а Дуглас Сантос и Барриос сместились в середину обороны из своих номинальных зон.

Вообще после объявления стартового состава казалось, что гости выберут классику Семака — 4-4-2 с Дзюбой и Юри Алберто в ролях форвардов. Но команда расставилась 3-4-3: Вендел и Клаудиньо отвечали за опорную зону, а на флангах атаки появились Малком и Алберто.

«Бетис» оказался не готов к такому. И я не про состав — вряд ли Мануэль Пеллегрини даже волновался, кто именно сыграет за «Зенит». Но чилиец наверняка был уверен, что соперник не станет претендовать на мяч на поле третьей команды Испании.

Приличный первый тайм

«Зенит» контролировал мяч с первых минут — к середине первого тайма процент владения достиг 63 процентов. «Бетис» явно остался этим недоволен — кажется, в одном из моментов Гуардадо даже сорвался от отчаяния.

Но сине-бело-голубым не хватало моментов — да, фланговая игра была хорошей (Сутормин выглядел сильнее Караваева в первом матче), но острых эпизодов у чужих ворот не возникало. Правда, «Бетис» вообще провалил первый тайм в атаке — единственный удар нанес на второй добавленной минуте. Шли опасные подачи, но Одоевский с ними справлялся.

Отмененный гол Чистякова

В перерыве Семак не стал ничего менять — и правильно сделал. «Зенит» сразу же забил, но гол Юри Алберто отменили из-за офсайда у отдававшего результатную передачу Сутормина. В этот момент окончательно поверилось в то, что российский клуб действительно способен перевернуть ход противостояния.

Хозяева все еще находились в растерянности, если говорить о позиционной игре. Зато у бело-зеленых стали получаться «стандарты»: Гидо Родригес попал в штангу, да и чуть позже хозяева едва не забили.

Но «Зенит» продолжал давить. Постоянно проходили прострелы и навесы с флангов, причем однажды Дзюба с Алберто могли замкнуть мяч едва ли не одновременно — не повезло.

А на 90-й минуте это наконец-то случилось: Чистяков забил. Команда уже успела отпраздновать это, но внезапно подключился ВАР. Арбитр посмотрел повтор и отменил гол из-за того, что Ерохин наступил на ногу сопернику.

Увы, «Зенит» так и не смог добиться победы. Хотя за свой футбол и характер заслужил аплодисменты.