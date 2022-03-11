Керем Актюркоглу верит, что «Галатасарай» пройдет «Барселону» в Лиге Европы

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу после ничьей с «Барселоной» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы признался, что мечтал сыграть на «Камп Ноу».

«Сыграть на «Камп Ноу» — было моей мечтой. Как же хотелось забить, когда у меня в первом тайме появился такой шанс. Но результатом мы довольны.

Верю, что мы обязательно пройдем в следующий раунд — при поддержке наших болельщиков в Стамбуле, конечно же", — цитирует пресс-служба УЕФА Керема.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.