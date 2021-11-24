Официальный Twitter «Спартака» опубликовал пост с бывшим тренером команды Доменико Тедеско, который приехал на матч группового турнира Лиги Европы с «Наполи».

«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», — написали в Twitter красно-белых.

36-летний Тедеско тренировал московскую команду с 2019 года по май 2021-го. В минувшем сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на первой строчке.