«Спасибо за визит, всегда рады видеть!» «Спартак» — о приезде Тедеско на игру с «Наполи»
«Спартак» отреагировал на приезд Тедеско на матч Лиги Европы с «Наполи»
18:10
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал пост с бывшим тренером команды Доменико Тедеско, который приехал на матч группового турнира Лиги Европы с «Наполи».
«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», — написали в Twitter красно-белых.
36-летний Тедеско тренировал московскую команду с 2019 года по май 2021-го. В минувшем сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.
24.11.2021 | Спартак — Наполи
«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на первой строчке.
Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть ?#СпартакНаполи | #UEL pic.twitter.com/QUWu6kSA05— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
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