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«Спасибо за визит, всегда рады видеть!» «Спартак» — о приезде Тедеско на игру с «Наполи»

«Спартак» отреагировал на приезд Тедеско на матч Лиги Европы с «Наполи»
18:10
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Twitter «Спартака» опубликовал пост с бывшим тренером команды Доменико Тедеско, который приехал на матч группового турнира Лиги Европы с «Наполи».

«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», — написали в Twitter красно-белых.

36-летний Тедеско тренировал московскую команду с 2019 года по май 2021-го. В минувшем сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на первой строчке.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Сергей Баюшкин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»